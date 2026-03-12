１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円１１銭前後と前日午後５時時点に比べ９０銭弱のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円６０銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前８時３０分時点では１５９円１０銭近辺で推移していたが、午前９時１０分過ぎには１５９円２３銭近辺までドル高・円安が進行。その後、午前１０時４０分過ぎに