１２日の債券市場で、きょうから事実上の中心限月となった先物６月限は反落。原油価格の上昇と円安進行が国内のインフレ圧力を高める恐れがあるとの見方が広がった。 米国・イスラエルとイランの軍事衝突が長期化し、原油の供給が滞るとの見方から前日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が反発。この日も米原油先物相場が一段と上昇したことが円債相場の圧迫要因となった