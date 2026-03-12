Atlas Pro 256GB CFexpress4.0 Type B Other World Computing, Inc.（OWC）は3月12日（木）、一部の同社製メモリーカード、ポータブルSSDを対象に価格改定を実施すると発表した。3月16日（月）に新価格を適用する。 新価格は1.8～19.7％の値上げ。価格改定の理由は「フラッシュメモリー価格の変動に対応するため」としており、同社が価格改定を実施するのは今年に入って3回目となる。 最