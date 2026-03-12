聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第12弾は「ビルドアップ」だ。――◆――◆――攻撃において自陣の後方から、長短のパスやドリブルを用いて相手ディフェンスのプレッシャーを回避しながら組み立てるプロセスのこと。一般的には、パス回しそのものを指すこともある。しっかりと戦術的な意図を持ってビルドアップできているか。その正確性がボール保持率を高める