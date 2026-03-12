ミライスピーカーは、耳をふさがずに使えるイヤカフ型集音器「ミライスピーカー・イヤー」と「ミライスピーカー・イヤー ライト」のクラウドファンディングを3月13日に開始する。これまでテレビの言葉の聞き取りにくさを改善する「ミライスピーカー」シリーズで40万台以上を販売。今回の製品は、テレビ視聴だけでなく、日常会話、職場、外出先など、どこでも聞こえをサポートすることを目指して開発した。価格は、ミライスピーカ