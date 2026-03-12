ウエスコホールディングス [東証Ｓ] が3月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比6.3％減の5.7億円に減り、通期計画の11.5億円に対する進捗率は49.6％にとどまったものの、5年平均の38.9％を上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比4.4％減の5.8億円に減る計算に