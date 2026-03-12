巴工業 [東証Ｐ] が3月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比6.5％減の16.8億円に減ったが、通期計画の57.7億円に対する進捗率は29.2％に達し、5年平均の22.1％も上回った。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の11.9％→10.9％に低下した。 株探ニュース