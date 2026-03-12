新都ホールディングス [東証Ｓ] が3月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比11倍の5.4億円に伸び、従来予想の2.5億円を上回って着地。27年1月期も前期比31.7％増の7.1億円に拡大する見通しとなった。4期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の2.9億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.0％→2.6％に改善した。 株探ニュ