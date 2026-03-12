オオバ [東証Ｐ] が3月12日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年5月期の年間配当を従来計画の42円→44円(前期は42円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年5月期配当予想については、中間配当（実績）を１株当たり21円00銭（普通配当）、期末配当を１株当たり21円00銭（普通配当）の予定でしたが、現在の経営環境・財務状況を勘案した結果、期末配当を１株当たり23円00銭（普通配