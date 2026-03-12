トミタ電機 [東証Ｓ] が3月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期の連結経常損益は2700万円の赤字(前の期は1億6700万円の赤字)に赤字幅が縮小し、27年1月期は6700万円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常損益は2600万円の赤字(前年同期は4600万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-13.4％→-8.1％に急改善した。 株探ニュース