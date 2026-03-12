スリー・ディー・マトリックス [東証Ｇ] が3月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常損益は27.4億円の黒字(前年同期は13.8億円の赤字)に浮上して着地した。 併せて、通期の同損益を従来予想の3.4億円の黒字→14.1億円の黒字(前期は24.8億円の赤字)に4.1倍上方修正し、従来の14期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期