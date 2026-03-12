野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は11日（日本時間12日）、1次ラウンド3試合が行われ、準々決勝進出の8チームが確定した。プールCを1位で通過した野球日本代表「侍ジャパン」は、14日（同15日）にプール2位ベネズエラと激突する。また、1次ラウンド突破に思わぬ苦戦を強いられた米国代表はカナダと対戦。優勝候補の一角ドミニカ共和国は、勢いにのるイタリア