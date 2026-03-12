中国南部の広西チワン族自治区南寧市ではこのほど、国際貿易の質の高い発展に関する記者会見が開かれました。紹介によると、南寧市では東南アジア諸国連合（ASEAN）向けの「4時間航空物流圏」がすでに構築され、中国・ベトナム間の快速通関貨物列車が定期運行を実現し、貨物は24時間内の発車・到着・通関が可能になったとのことです。南寧市は近年、ASEAN向け国際物流大動脈の整備を積極的に進め、立体化した総合交通ネットワーク