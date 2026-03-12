「今回の空白域は（26）〜（30）。ケチャップ数字は19回ぶりに出た（28）です。最有力は（26）。今年まだ出ていないのは（01）（05）（26）（30）（32）ですが、空白域内にあり、昨年12月5日以来出現がない（26）を最有力に」（ロト探偵・工藤氏）キャリーオーバーは約37億円になっています。ここまで積み上がるのは約5年ぶり。大チャンスですよ！【ロト7 第668回 3/13（金）＆ 第669回 3/20（金） 予想数字】・01 02 16 18 23 3