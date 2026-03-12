人気YouTuber・ヒカルが3月10日、自身のYouTubeチャンネルで、驚きの体の変化を明かし話題となっている。「ヒカルさんは『最近、めっちゃ嫌なことがあって……』と切り出し、『オレ、乳首のほうに異変を感じたんですよ。こっち（右胸）だけ。乳首の周りが張っているなあというか。で、おさえたら痛かった』と説明。症状は数カ月前から続いていたそうですが、『病院に行くのは怖かったんで、すぐ治るものだと思って放置していた』