ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指して登山に挑戦したABCテレビの岩本計介アナウンサーが帰国、12日放送の『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）に出演した。【写真】笑顔で帰国を報告した岩本計介アナ…古川アナ手編みのネックウォーマーも披露『おは朝』で11年間にわたり朝の顔として親しまれてきた岩本アナは、27日をもって番組を卒業する。「おは朝人生の集大成とし