インフルエンザ「注意報レベル」継続 感染性胃腸炎にも注意 3月2日(月)～3月8日(日)の1週間、熊本県内のインフルエンザの感染報告は946人でした。1医療機関あたり13.14人で、前の週に続き「注意報レベル」です。 【表を見る】感染性胃腸炎・インフルエンザ・新型コロナなど 保健所別の発生状況 ※警報レベル30／注意報レベル10 一方、感染性胃腸炎の感染報告は377人で前の週から1.24倍となりました。 県は、「調理・食