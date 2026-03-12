アイドルグループHey！ Say！ JUMPの山田涼介が3月11日に自身のInstagramを更新。親族と楽しんだ旅行でのプライベートショットを披露し、ファンから歓声があがっている。山田は《沖縄の思い出。》とつづり、姉の娘である姪っ子と一緒に海辺で生き物探しやホエールウォッチングをした際の“おじ活”ショットに加え、車の運転席に座る自身の姿などを公開。その前日に更新したInstagramでは《家族で沖縄に。最高の休日でした。3