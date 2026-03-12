プロ野球・ソフトバンクは12日、3軍が行う四国アイランドリーグplusの各チームとの試合日程を発表しました。4月1日から9月末までの全32試合を発表。ファーム本拠地である「タマホーム スタジアム筑後(タマスタ筑後)」をメインに、その他の球場でも試合を行うことが明かされました。試合日程に関しては変更の可能性もあるとのことです。▽試合日程【4月】1日vs愛媛マンダリンパイレーツ球場：タマスタ筑後2日vs愛媛マン