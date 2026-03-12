女優石原さとみ（39）が12日、都内で、子ども健康飲料「キリンつよいぞ！ムテキッズ」の新商品と新CM発表会に参加した。石原が出演するCM「ムテキッズ誕生！」篇がこの日から全国で放送・配信スタートした。2人の子育てに奮闘中の石原は商品を絶賛した。「子どものためにいいのかと、私は慎重に考えてしまう。でも、これはおいしくて子どもへのご褒美にもなる。体調管理もサポートしてくれる。迷うことなく、手に取ってもらえる