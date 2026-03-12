アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦が続く中、イラン側は石油輸送の要衝、ホルムズ海峡を事実上封鎖し、民間船舶への攻撃を続けていて、原油供給への不安は強まっています。【写真を見る】ペルシャ湾のイラク沖で石油タンカー2隻が攻撃受ける爆発物を積んだイラン船が衝突か乗組員1人死亡、38人救助激しい炎を上げるタンカー。イラクの国営通信は12日、ペルシャ湾のイラク沖で石油タンカー2隻が攻撃を受けたと報じ