日本モーターボート競走会は12日、SG「グランプリ」とプレミアムG1「クイーンズクライマックス」におけるトライアルの得点変更を発表した。「グランプリ」のトライアル1stでは1着（14点）、2着（12点）、3着（11点）、4着（9点）、5着（8点）、6着（7点）は変わらず、「選手責任外欠場・失格」に関して0点だったが6点が付与されることになった。トライアル1stで敗退し、グランプリシリーズへ参加する場合もこの得点は有効とな