１０日に放送されたフジテレビ系ドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」では、広報課の仲間の裏切りが発覚。ネットでは「やっぱり裏切らないｗ」の声が上がった。警視庁の捜査２課は、都の行政担当責任者と、小城幡建設の談合事件を捜査。都議会議員の須藤が関わっていることがほぼ確実視されているが、２課の仙北谷（味方良介）は、この事件について、今泉（福士蒼汰）に、記者にリークして欲しいと依頼する。仙北谷は、この事