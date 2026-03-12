女優石原さとみ（39）が12日、都内で、子ども健康飲料「キリンつよいぞ！ムテキッズ」の新商品と新CM発表会に参加した。石原が出演するCM「ムテキッズ誕生！」篇がこの日から全国で放送・配信スタートした。26人もの子どもたちと共演した石原は「すっごく楽しかった。コロナ禍以降、数年ぶりの外でのロケ。風を浴びながら子どもたちと撮影できた開放感があり、空間がすがすがしかった。子どものエネルギーもパワフルで楽しい現場