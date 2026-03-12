爆笑問題の太田光（60）が12日、都内で行われたTBSドキュメンタリー映画祭2026（13日から東京、大阪、名古屋、京都、福岡、札幌の6都市で順次開催）開幕宣言イベントに登壇した。25年に続きスペシャルサポーターを務める「news23」（月〜木曜午後11時、金曜同11時58分）メインキャスターの小川彩佳（41）とともに登壇。同局の若林有子アナウンサー（29）からは2人に「もしお互いを密着ドキュメンタリー映画を作るとしたら、どこを