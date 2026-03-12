Ｆ１の今季開幕戦オーストラリア・グランプリ（ＧＰ）で、アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表によるホンダ批判の影響が広がっている。ホンダが本格復帰したアストンマーティンは開幕戦からトラブル続きで、フェルナンド・アロンソはリタイア、ランス・ストロールは６１年ぶりとなる１５周遅れでダントツの最下位になり、チームの危機的状況が露呈した。さらにＧＰ中の会見でニューウェイ代表がコンビを組むホ