“女芸人マニア”として知られているお笑いコンビ「馬鹿よ貴方は」の新道竜巳が、これから“馬鹿売れ”しそうな女芸人を紹介するこの連載。今回は、昨年のＭ―１グランプリで準々決勝に進出した、確かな実力を持つ男女コンビを紹介する――。【プロフィル】コンビ名‥コメジマン所属‥ワタナベエンターテインメント女性‥かなテイクイットイージー生年月日‥１９９５年８月１１日男性‥こめる生年月日‥１９９６年１月