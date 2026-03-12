北陸最大の規模を誇る音楽の祭典「ガルガンチュア」音楽祭に出演するダンサー・田中泯さんが12日に記者会見を開き、イベントへの意気込みを語りました。ダンサー・田中 泯 さん：「日本の伝統の踊りの代表的な三番叟というのを、いまだに踊れるのかどうかというのも分かっていないという、恐ろしい経験がこれから始まる」映画や舞台に多数出演してきた田中さんが、今年演じるのは日本の伝統芸能「能」の演目「三番叟」