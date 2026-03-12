【モデルプレス＝2026/03/12】タレントの辻希美が3月12日、自身のInstagramを更新。夫でタレントの杉浦太陽の誕生日パーティーの様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】45歳5児のパパタレ「すべてが規格外」家族＆豪華著名人集結の自宅バースデーパーティー◆辻希美、杉浦太陽の誕生日祝福辻は「3月10日はたぁくん45歳の誕生日でした」と報告し、「昔からの友達や芸能の友達…沢山の人に囲まれてお誕生日を過ごしました」と