【モデルプレス＝2026/03/12】元MOMOLANDのヨンウと俳優のキム・ヒョンジンが共演する韓国ドラマ「ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜」（全8話毎週水曜日・木曜日最新話更新）が、Leminoにて配信を開始した。【写真】韓ドラ出演の69歳日本人俳優、吉沢亮とまさかのキス寸前◆AI時代の新感覚ラブストーリー本作は、AIが広く普及した時代を舞台に“人はなぜ誰かを求めるのか”という問いを描く新感覚ロマンス。恋愛を効率化するAI