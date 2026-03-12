WBC・プールAワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、強豪キューバは1次ラウンド敗退が決まった。11日（日本時間12日）のプールA最終戦でカナダに2-7で敗れた。勝てば準々決勝進出だったが、守乱で自滅した。1点差に迫った直後の6回に自ら流れを手放した。先頭打者の平凡なフライを二塁手が落球。ミスで出塁を許すと、負の連鎖が始まった。暴投で一塁走者に三塁まで一気に進まれた。さらに三塁側ベンチ前のファウルゾー