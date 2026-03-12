1.炊飯器の上があたたかいから 保温中の炊飯器は、触るとあたたかいです。あたたかい場所が大好きな猫が、上に乗りたがるのもうなずけますね。ちょうどよい温度で、猫にとっては暖房みたいなものかも知れません。寒い時期になると、炊飯器に乗っている姿を多く見るのではないでしょうか。 2.炊飯器の形が気に入っているから 炊飯器の大きさは、猫が乗るのにちょうどよいサイズです。おしりがはみ出していたり、人