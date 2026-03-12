2011年3月11日に東日本大震災が日本を襲ってから、今年で15年の節目を迎えた。当時、家屋倒壊や津波被害に並んで深刻な事態に陥っていたのが、東京電力・福島第一原子力発電所の事故だ。【写真を見る】認知症発症と報じられた菅直人氏の現在。明朗に取材に応じた。元気に鯛茶漬け定食と瓶ビールをたいらげる姿複数の建屋が水素爆発を起こすなど、未曾有の状況にあった当時。時の政府は菅直人内閣で、地震の翌日に首相が福島第