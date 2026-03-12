◆オープン戦ＤｅＮＡ０―４広島（１２日・横浜）広島は開幕ローテーション入りを狙う投手が好投した。先発した栗林良吏投手が５回５安打無失点。今季から先発に挑戦している元クローザーに続き、６回から２年目の岡本駿投手も４回パーフェクトの快投を見せた。１年目の昨季はリリーフで４１試合に登板。“転向組”の完封リレーで、ＤｅＮＡに連勝した。攻撃陣では、中村奨成外野手が３回に先制の１号２ラン。３打席で２安打