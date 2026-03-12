将棋の第５３期女流名人戦予選決勝が１２日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた。先手の上田初美女流五段が渡部愛女流四段に１１１手で勝利し、３期ぶりのリーグ入りを決めた。対局を終え「３期ぶりと聞くとそんなにたっていないように思うけど、自分の中では久しぶりに入れた感覚がある」と安堵（あんど）の表情。「昔の将棋になった。中盤から終盤の入り口にかけて、相手との距離を測るような展開だった。考えている局面と実