◆オープン戦ＤｅＮＡ０―４広島（１２日・横浜）試合終盤の９回裏にまさかのアクシデントが起こった。先頭のＤｅＮＡ・浜が広島・岡本の１ボールからの２球目にバントを試みたが、バットに当たらず。これを捕手・石原も捕球できず、そのままマスク越しに名幸球審の顔面を直撃した。鼻付近を押さえながら痛がる名幸球審は、いったんグラウンド外で緊急治療。数分間離れた後に戻ってくると、両軍のファンから拍手が降り注ぎ「