格闘家で『BreakingDown』CEOの朝倉未来と、5人組動画クリエイター・コムドットが、初めてコラボした動画が公開された。コムドットのチャンネルでは、初対面の様子やコラボが実現した経緯が語られ、朝倉のチャンネルではメンバーのひゅうがとの対談が行われた。【動画】朝倉未来＆コムドットが初コラボひゅうがに『BreakingDown』出場打診コラボ実現の発端は、今年1月にコムドットが「3年間武者修行計画」を打ち出し、ひゅう