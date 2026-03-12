B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が、4月23日（木）よりCBCテレビ【ドラマトリップ】枠（毎週木曜深0：58）にて放送される『その天才様は偽装彼女に執着する』にW主演することが決定した。人気コミックの実写化となり、今野演じる孤高の天才プログラマーと加藤演じる世話焼き不憫女子による契約関係から始まる“溺愛ラブコメディ”。今野は連ドラ初主演となる。【番組カット】楽しそう！「ぷるるん音頭」に挑戦するB&Z