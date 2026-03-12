成田昭次、寺岡呼人、青山英樹からなるスリーピースバンド・NARITA THOMAS SIMPSONが11日、神奈川・Billboard Live YOKOHAMAでBillboard Liveツアー『KURE Presents NARITA THOMAS SIMPSON 人生はとんとん Billboard Live』の初日を迎えた。【ライブ写真】Billboard Liveツアー『人生はとんとん』開幕！ メンバーのソロショットこのツアーは、1月に発売された成田の初の自叙伝『人生はとんとん』をツアータイトルに掲げたもの