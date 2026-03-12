元富山チューリップテレビで現在はフリーの谷口菜月アナウンサー(34)が12日、自身のSNSを更新。結婚と第1子妊娠を報告した。谷口アナは手書きの文書を掲載し、「いつも応援のお言葉を頂き、ありがとうございます。ご報告が遅くなりましたが、少し前に結婚し、このたび子どもを授かりました。今は妊娠後期に入り、産休前の収録を無事終えられたことに安堵しております」と報告。「こうしてアナウンサーの活動を続けてこられた