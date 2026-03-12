三井不動産は11日、「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」（東京都江東区）の大規模リニューアルを順次実施するとし、ビジュアルや新店舗ラインナップなどを公表した。【画像多数】ららぽーと豊洲、リニューアルで登場する31店舗の詳細2006年10月5日に開業したららぽーと豊洲は、今年20周年を迎える。これまでのコンセプトを承継しながら、エンターテインメントを融合させた体験価値を生み出し、来館者の