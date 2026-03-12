イラン情勢に伴い、連日不安定な値動きが続く日経平均株価は、きょうも一時1200円余り値下がりしました。ほぼ全面安の展開となり、終値はきのうより572円安い5万4452円でした。【映像】日経平均終値 前日比572円安きょうの日経平均は取引開始とともに値下がりしました。イランが、中東からのエネルギー輸送において重要な航路であるホルムズ海峡を依然として事実上封鎖していることが要因です。日本政府はきのう、備蓄する