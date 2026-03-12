ガソリン価格の急騰を受け、昨日、全国各地で駆け込みで給油をする車の行列もできました。こうした中、原油価格の高騰に対応するため、高市総理は3月16日にも日本単独で石油備蓄を放出すると発表しました。さらに、新たな補助金を導入するとしています。今後、ガソリン価格はどう変わっていくのでしょうか？【写真を見る】ガソリン一日で数十円値上げも新たな補助金導入で今後の価格は？【ひるおび】ガソリン価格一日で数十円