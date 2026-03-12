東日本大震災から15年が経過した。事故が起きた福島第一原子力発電所の「これまで」と「これから」について、テレビ朝日社会部デスクの杉山貴弘氏に聞いた。【映像】ひと目で分かる「東京電力の裁判」の進捗事故当初の状況について、杉山氏は「地震が起きた午後2時46分の段階では、原子炉は想定通りに停止し、さすが日本の原発だと思った」と振り返る。しかし、その後の津波によって全ての電源を喪失し、状況は一変した。冷却