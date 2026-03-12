衆院選で獲得議席ゼロ、政党支持率は0.5％（共同通信の7、8日の世論調査）、現職議員はわずか2人と、低迷が続く社民党の党首選（21、22日投票、23日開票）が始まった。党首選に複数人が立候補するのは2013年、吉田忠智氏と石川大我氏が争ったのが最後となっていたため、13年ぶりだ。 ここ最近は3回連続で福島瑞穂氏が無投票で当選していたが、今回はラサール石井副党首と大椿裕子前参院議員が立候補し、三つ巴の選挙戦に。