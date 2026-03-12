全日空が国際線の拡大を目指す中、来年度から国際線の主力の中型機に導入する予定の新しいシートが公開されました。記者「こちらのエコノミークラスのシート、倒してみると想像以上に深く倒れて非常に快適です」全日空が来年度から国際線の主力機「ボーイング787―9」に導入するエコノミークラスのシートは、リクライニングが15センチ倒れる仕様でこれまでと比べて1.5倍拡大しました。前の席との間隔も広くなり長時間のフライトで