UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16の1stレグが行われた。イングランドのプレミアリーグ勢は6チームが決勝ラウンドに進出しているが、1stレグではひとつも勝利がなかった。リヴァプールはガラタサライに0-1、トッテナムはアトレティコ・マドリードに2-5、チェルシーはパリ・サンジェルマンに2-5、そしてマンチェスター・シティもレアル・マドリードに0-3と敗戦を喫した。ニューカッスルとアーセナルはそれぞれバルセロナ、レヴ