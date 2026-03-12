マンチェスター・シティはCLラウンド16・1stレグでレアル・マドリードと対戦し、0-3の完敗を喫した。レアルの本拠地サンティアゴ・ベルナベウで行われたこの試合、シティはフェデリコ・バルベルデにハットトリックを許し、前半だけで3失点。後半も巻き返すことができず、3点のビハインドで2ndレグを迎えることになった。キリアン・ムバッペ、ジュード・ベリンガム、ロドリゴなど主力が怪我でいなかったレアルに完敗したシティをマ