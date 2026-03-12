山形市によりますと、12日の午前7時1分ごろ、山形県山形市滑川地内の駐車場でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■今年のクマ目撃情報など（山形市） 3月12日（木曜）午前7時01分頃大字滑川地内の駐車場にてクマ1頭を目撃2月22日（日曜）午前0時30分頃みはらしの丘一丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃2月16日（月曜）午前7時10分頃みはらしの丘二丁