テレビ東京は１２日、都内で４月編成説明会を行い、４月２６日スタートの新番組「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」を放送開始すると発表した。調査員が世界の国々へ赴き、現地の人へ直撃インタビューし給与明細を調査。今番組の特長はバラエティー班のみならず、世界にいる支局の報道局員を起用して、番組を制作。テレ東の強みである経済番組のＷＢＳに関わっている局員も、番組に携わる。制作局と報道局がタッグ